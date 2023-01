Kadınlar el emeğini kazanca dönüştürüyor

Şişlili kadınlar el emeği ürünlerini her Salı günü Feriköy'de bulanan Organik Pazar içinde açılan 'Kadın El Emeği Pazarı'nda satışa sunuyor. Kadınlar bu pazarda, ürettikleri paketli gıda ürünlerinden takıya, giyim ürünlerinden hediyelik eşyalara kadar pek çok ürünü satışa sunuyor. Pazarda, 140 stantta 280 kadın ürünlerini sergiliyor. Kadınlar tarafından geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünler de tezgahlarda bulunuyor. Kadınlar her salı hem sosyalleşiyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. Her salı kurulan pazarda 5 lira ile 400 lira arasında fiyatları bulunan ürünler tezgahlardaki yerini alıyor.

