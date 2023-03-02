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Kadınlar Euroleague: Tango Bourges Basket: 79 - Fenerbahçe: 90

Kadınlar Euroleague: Tango Bourges Basket: 79 - Fenerbahçe: 90
Kadınlar Euroleague: Tango Bourges Basket: 79 - Fenerbahçe: 90

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı ,Fransız ekibi Tango Bourges Basket’i deplasmanda 90-79 mağlup etti.

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women 2022-23 sezonunda lider bitirmeyi garantilediği A Grubu'ndaki 14. ve son hafta maçında Fransız ekibi Tango Bourges Basket'i deplasmanda 90-79 mağlup etti ve üst üste 12. galibiyetini aldı.

Salon: Palais des Sports du Prado
Hakemler: Viola Györgyi, Gvidas Gedvilas, Gatis Salins
Başantrenör: Marina Maljkovic
Valencia Basket: Kayla Alexanderx 24, Anete Steinberga 14, Yvonne Anderson 13, Laetitia Guappo 11, Alix Duched 9, Pauline Astiter 6, Elodie Godin 2
Başantrenör: Olivier Lafargue
Fenerbahçe Alagöz Holding: Breanna Stewart 18, Kayla McBride 17, Emma Meesseman 17, Satou Sabally 14, Courtney Vandersloot 9, Merve Aydın 5, Alperi Onar 4, Olcay Çakırz2, Ivana Raca 2, Kiah Stokes 2
1. Periyot: 21-29 (Tango Bourges Basket lehine)
Devre: 43-46 (Fenerbahçe Alagöz Holding lehine)
3. Periyot: 55-67 (Fenerbahçe Alagöz Holding lehine)

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