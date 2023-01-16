Kadınlar 'Kırkyama' ile hem üretiyor hem kazanıyor

VİKADER (Vizyoner Kadınlar Derneği) Kurucu Başkanı Gülçin Mete'nin hayata geçirdiği ‘'Kırkyama'' projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteği; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Bayrampaşa Kaymakamlığı, İSMEK, Bayrampaşa Halk Eğitim ve BATİAD'ın katkılarıyla hizmete girdi. İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönen, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yıldız Konal Süslü'nün katılımı ile Kadın Emeği Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Tekstil Atıkları yeniden tasarlanıyor

Atık tekstil parçalarının ham madde olarak kullanıldığı, Orta Asya'dan gelen bir gelenek olan ‘Kırkyama' sanatı ile kadınlar tasarım ve dikim eğitimleri aldı. Gömlekten cekete, pantolondan paltoya, el çantalarından fularlara, masa örtüsünden eteklere, yeleklerden ev tekstil ürünlerine kadar yüzlerce tasarımın üretildiği atölyelere ilgi büyük oldu.

Kadınlardan Emine Erdoğan'a özel tasarım

Eğitimlerini tamamlayan kadınlar, farklı tasarımları hayata geçirirken kadınlara desteğini esirgemeyen Emine Erdoğan'a özel bir hediye hazırladı. Yakın zaman içinde Emine Erdoğan'a hediyelerini takdim edecek olan kadınların bu özel hediyesi de açılış programında sergilendi.

Letonya Kadınların Ağı İşbirliği Yönetim Kurulu Başkanı Inete Lelite Kadın Emeği Fuarını ziyaret etti

Türkiye'de bir dizi temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a gelen Letonya Kadınların Ağı İşbirliği Yönetim Kurulu Başkanı Inete Lelite Kadın Emeği Fuarı'nda kırkyama projesinin çıktısı olan kursiyerlerin tekstil atıklarından üretmiş olduğu ürünleri sadece bir materyal olarak görmeyerek, kadınların duygularını, düşüncelerini, hayallerini ve yaşanmışlıklarını kattığını sergi boyunca bütün ürünleri tek tek inceleyip, kursiyerlerle bire bir görüşerek ifade etti.

VİKADER'in prestijli projelerine hayran kaldığını belirterek uzun dönem ortaklık için Letonya Kadınların İşbirliği Ağı ve VİKADER ile uzun dönem işbirliği yapmak istediğini vurguladı.

Projenin hedeflerinden biri olan kadın girişimciliği ve kadın istihdamı konularına özellikle değinerek Leton kadınları ve Türk kadınlarının bir ticaret ağı oluşturulması konusunda uzlaşmaya varıldı.

Letonya'daki 42 Sivil Toplum Örgütünün bulunduğu Kadınların İşbirliği Ağı'nın VİKADER'in misyon, vizyon ve hedeflerle örtüştüğünü belirtti. VİKADER'in kadının güçlendirilmesi ve üretime dahil olması gibi alanlardaki çalışmalarını çok beğendi.

En yakın zamanda VİKADER Yönetim Kurulu Başkanı önderliğinde fuarda emeği geçen eğitmenler ve teknik ekibi Letonya'da misafir etmek istediklerini belirtti.

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