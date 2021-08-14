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Kadınlar mahallenin fırınlarında Çeçen ekmeği yapıyor

Kadınlar mahallenin fırınlarında Çeçen ekmeği yapıyor
Kadınlar mahallenin fırınlarında Çeçen ekmeği yapıyor

Kahramanmaraş’ta yaz mevsiminde artan nüfusu ile adeta mini bir kasabaya dönüşen mahallenin fırınlarını kadınlar çalıştırıyor. 7 adet fırında çalışan kadınlar, birbirinden lezzetli Çeçen ekmeği üretiyor.

Kadınlar mahallenin fırınlarında Çeçen ekmeği yapıyor - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin Çardak Mahallesi'nde yer alan fırınların tamamı kadınlar tarafından işletiliyor.

Çeçenistan'dan göç edenlerin oluşturduğu mahallede toplamda 7 adet fırın yer alırken, fırınlarda hazırlanan birbirinden lezzetli ekmek ve böreklerin tamamı kadınlar tarafından hazırlanıyor.

Fırınlarda hazırlanan ekmeklerin tanesi bir buçuk liradan satışa sunulurken genellikle yaz mevsiminde artan nüfus ve ilçeler arası yolculuk yapan vatandaşlar ekmeği tercih ediyor.

19 yılda beri fırında ekmek yaptığını söyleyen Necla Erdoğan, "Burası Çeçen mahallesi ve kadınlar da çeçen ekmeği yapıyor. Yaz sezonunda çalışıyoruz. Kışın burası çok soğuk olduğu için kimse kalmıyor. Burada bütün fırınları kadınlar çalıştırıyor. Çökelekli, patatesli, peynirli, yumurtalı, yağlı, baskılı ve normal pide gibi çeşitli ekmek türleri yapıyoruz.

Gülistan Işık ise “62 yaşına gireceğim ve yıllardır bu işi yapıyorum. Evde yatarsam hasta oluyorum. Burada farklı türlerde ekmekler hazırlıyoruz” dedi.

Fırınlarda hazırlanan ekmeklerin fiyatı ise bir buçuk ila üç lira arasında satışa sunulurken, e

Halil Ulubey
 

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