İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadınlar sahaya indi

Kadınlar sahaya indi
Kadınlar sahaya indi

Sosyal medyada organize olan birbirini tanımayan Ankaralı kadınlar, hayatlarında hiç oynamadıkları futbolun keyfini çıkarttı.

Sosyal arkadaşlıkların kurulduğu “activityfriend” isimli sosyal paylaşım sayfasında birbirini hiç tanımayan kadınlar organize olarak kadınların da erkeklerin yaptıklarını yapabileceklerini göstermek için futbol oynadı.
Halı sahada buluşan Başkentli kadınlar, önce tanıştılar ardından da futbol maçı için hazırlıklara başladılar. Aralarında spor yapmış kişiler bulunsa da çoğu hayatında hiç futbol oynamamış olan kadınlar önce ısındı sonra başlama düdüğüyle birlikte maça başladı. Erkek hakemin yönettiği maç zaman zaman sert geçse de kadınlar sahada fairplay örneği gösterdi. 

Çok sayıda taraftarın da izlediği maçın sonunda her iki takım oyuncuları da sahadan yorgun ve mutlu ayrılırken, erkeklerin yaptıkları birçok şeyi başarıyla yapabileceklerini gösterdiler.  

Derya Yetim - Mustafa Apaydın
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.