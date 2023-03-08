Kadınlar, şiddete karşı kick boks ve muaythai öğreniyor

Dövüş sanatları sporlarına son yıllarda kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Sivas'ta düzenlenen kick boks ve muaythai kurslarına katılan kadınlar, kadına şiddet olaylarının arttığını bu dönemlerde hem kendilerini savunmak için hem de spor maksadıyla bu kurslara katılıyor. Sivas'ta bir spor salonunda düzenlenen kurslara katılanların birçoğu kadınlardan oluşuyor. Kadınlar kick boks ve muaythai sporlarıyla hem spor yapıyorlar hem de kendilerini savunmayı öğreniyorlar.

Ayten Aydın: "Kadınların kendini savunmayı öğrenmesi şart"

Kick Boks ve Muaythai Antrenörü Ayten Aydın, antrenmanlara kadınların yoğun katılım sağladığını belirterek, "9 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Başlamamın nedeni ise bir kadın olarak kendimize savunma sanatını öğretmek ve kendimize bir şeyler katmaktı. Bunu da başantrenör Ekrem Arıs'ın 35 senelik tecrübesinden yararlanarak yaptık. Genç kızlarımız kendilerine bir şeyler katmak, savunma sanatını öğrenmek ve ilerleyen hayatlarına bir şeyler katabilmek için bu sporu tercih ediyorlar. Haberlerde ve yaşanan olaylarda gördüğümüz üzere kadınların kendini savunmayı öğrenmesi şart. Artık bu zorunlu hale geldi" dedi.

Beyza Yalçın: "Kadınlara şiddete hayır"

Sporculardan Beyza Yalçın, kadına şiddete hayır diyerek, "9 aydır bu sporu yapıyorum. Kendimi savunmak ve özgüven katmak için gayet iyi bir spor. Alıştıkça insan yoruluyor ama özgüvenli olmamız için, daha sağlıklı yaşam için bu sporu tercih etmeliyiz. Bugün Dünya 8 Mart Kadınlar Günü, kadınlara şiddete hayır diyoruz, bu yüzden kendimizi savunmak için bu sporu tercih edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Sarzep - Onur Erden

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