Kadınlar, Türk Kızılay'a katkı sağlıyor

Kızılay, profesyonel kadrolarıyla ve binlerce gönüllüleriyle deprem felaketinin yaralarını sarmak için çalışıyor. Büyük ekseriyeti genç kadınlardan oluşan Kızılay gönüllüleri, afet bölgesinde ‘kadının gücünü de kanıtlayan çalışmalara imza atıyor.

“En derin uykumuzda asrın felaketine yakalandık”

Kızılay'ın Hatay Şube'sinde toplumsal güçlendirme uzmanı olarak çalışan ve yüzyılın felaketinde kendi çabalarıyla enkazdan ailesiyle çıkmayı başaran Gülhan Yurdagül yardım çalışmalarına ailesini bırakıp katıldı. Yurdagül, “En derin uykumuzdayken asrın felaketine uyandık. Evdeyken duvarlar patlamaya başladı. Duvar annemin üzerine düştü. 2 ayağı kırıldı. Omuriliği kaydı. Kendi çabalarımızla tüm duvarları üzerimizden çıkartarak çıktık. Üzerimizde ayakkabı yoktu ceketimiz yoktu. Ailemi güvenli bir yere bıraktım. Kızılay Hatay şubesine gittim” dedi.

“Bir battaniye 'nin sıcaklığı benim yüreğimi ısıttı”

Depremin ikinci günü yardım çalışmalarına katıldığını belirten Yurdagül, “Kızılay ekipleri ile buluştuğumda ben de kendim o duyguyu yaşadığım için ilk yaptığım şey ayakkabı ve ceket almak oldu. Ayakkabısı, ceketi, battaniyesi olmayan herkese Kızılay'dan aldığım malzemeleri ulaştırmaya başladım. Bir battaniyenin sıcaklığı benim yüreğimi ısıttı. O gün belki de burada olmasaydım çok daha kötü şeyler hissedebilirdim. İyi ki burada kalmışım iyi ki Kızılay ailem var” diye konuştu.

Kızılay'ın mobil sağlık araçlarında gönüllü oldu

Konya'da yaşayan ve deprem felaketi sonrası Kızılay'ın Mobil Sağlık Araçlarında verdiği hizmete gönüllü katılan Psikolog Nur Boz, “Kızılay'ın mobil sağlık araçları kurduğunu öğrendim. Hemen gönüllü olmak istedim. Psikolog olarak mobil sağlık aracına katıldım. Hekim ve mobil sağlık aracında çalışan arkadaşlarımla beraber ihtiyaç tespit edilen köylere mahallelere gidip bende psikososyal ilk yardım müdahalelerinde bulundum. Eskiden ev ziyaret yapardık ama şimdi çadır ve konteyner ziyaretlerinde bulunduk. Onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek, yalnız olmadıklarını düşünmek ve onların acılarını paylaşabilmek için çalıştık” dedi.

Yunus Emre Aytekin - Evren Doğru

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