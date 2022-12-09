Kadınlar, ürettikleri kıyafetleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor

Solhan ilçesinde Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), İlçe Kaymakamlığı, İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve belediyenin desteğiyle, kadınlar için giyim-konfeksiyon kursu açıldı. Daha önce çeşitli kurslar tamamlayan kadınlar, buraya gelip çocuk takımları, elbiseler, pardösü gibi kıyafetler üreterek hem kendilerini geliştiriyor hem de ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Solhan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayri Güneş, “Bizim burada yaptığımız işin teknik yönü Halk Eğitim olarak kursun planlanması, usta öğreticinin ücreti ve denetimini biz yapıyoruz. Malzeme konusunda ise FKA'nın desteğini alıyoruz. Bunun yanında pazar konusunda kaymakamlık yardımcı oluyor. Solhan Belediyesi de bize yer tahsis etti. Kursumuzda hem usta öğreticilerimize kursu öğretiyoruz hem de aile ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlıyoruz. Bu konuda kursumuzdan oldukça memnunuz. Ürünlerini de pazarlama konusunda biraz daha destek alabilirsek kurslarımız daha iyi bir durumda devam etmiş olur” dedi.

Abdulhamit Bildik

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