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Kadınlara ücretsiz sağlık kontrolü

Kadınlara ücretsiz sağlık kontrolü
Kadınlara ücretsiz sağlık kontrolü

İstanbul’da faaliyet gösteren özel bir hastane Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir ay boyunca mamografi, smear ve kadın hastalıkları muayenesini ücretsiz gerçekleştireceklerini duyurdu.

İstanbul'un eski ilçelerinden Eyüpsultan'da bulunan Alibey Hospital adlı hastane, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Eyüpsultan ilçesinde ikamet eden kadınların mamografi, smear ve kadın hastalıkları muayenesini ücretsiz yapacaklarını açıkladı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen sosyal sorumluluk projesinin 8 Mart ile 8 Nisan tarihleri arasında geçerli olduğu belirtildi. 

Op. Dr. Çetin: "Erken teşhisin hayat kurtarır" 

Konuyla ilgili bilgi veren Alibey Hospital Başhekimi Op. Dr. Ali Çetin, erken teşhisin hayat kurtaracağını ifade etti.
Dr. Çetin, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projesi kapsamında kadınlarımıza ücretsiz sağlık kontrolü düzenlemeye karar verdik. Her türlü hastalıkta erken tanı çok önemli. Bizde istedik ki kadınlarımız için önemli olan bu günde faydalı bir hizmet sunalım. Eyüpsultanlı kadınlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz" dedi. 

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