Kadınlarda rahim problemlerine dikkat

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Miray Sekkin Eser, rahim alma ameliyatları ile ilgili önemli bilgiler verdi. Günümüzde rahim koruyucu yaklaşımın artık daha ön planda olsa da bazı durumlarda rahim alma ameliyatı yapılabildiğini belirten Op. Dr. Eser, "Rahim alma ameliyatlarının en sık sebepleri; myomlar (rahmin düz kasından gelişen iyi huylu tümörler), endometriozis (çikolata kistleri, adet dönemlerinin çok sancılı olmasına yol açan rahatsızlık), anormal kanama, uzun süredir olan ve tedavilere yanıt alınamayan kronik, rahim kaynaklı ağrılar, rahim sarkması ve kanserdir." dedi.

Rahim alma kararı alınmış bir hastada, rahim alma şekline karar verirken, cerrahın deneyimi ve hastanın isteği göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Miray Sekkin Eser, "Rahmin sarkık olduğu hastalarda vajinal olarak rahim alma ameliyatı yapılması hastayı çabucak günlük hayatına dönmesine yardımcı olur. Hasta açısından çabuk iyileşme ve günlük hayata dönüş sağlayan rahmin yine vajinal olarak çıkarılmasını sağlayan laparoskopik rahim alma ameliyatı da oldukça tercih edilen ve uygun hastalarda konforlu sonuçlar veren bir yöntemdir. Karından yarım santimlik kesilerde yerleştirilen borucuklar vasıtasıyla ameliyat gerçekleştirilir. Rahime ait tüm yapılar kamera ve bu borucuklardan geçebilen ince aletlerle yapılır. Bu ameliyatın en büyük avantajlarından birisi de kanama miktarının daha az olmasıdır. İyileşme süresi daha kısadır." ifadelerini kullandı.

Ameliyat öncesi hazırlıklar

Kapalı rahim ameliyatının gerçekleştirileceği hastaların ameliyat öncesi hazırlıkları yapılması gerektiğini bildiren Op. Dr. Eser, "Bunlar arasında kan tetkikleri, EKG, akciğer filmi, anestezi konsültasyonu ve hastanın önceden sahip olduğu diyabet, tansiyon, kalp rahatsızlıkları gibi kronik hastalıklarına bağlı hazırlıklar yer almaktadır. Hastanın önceden kullandığı ilaçları ameliyata uygun olacak şekilde düzenlenir. Ameliyat genel anestezi altında yapılmaktadır. Bu nedenle genel anesteziye engel olan bir durumun olmaması önemlidir. Ameliyat öncesi gece boyu oruç gibi aç geçirmek ev ameliyata kadar herhangi bir şey yiyip içmemek önemlidir. Ameliyat gecesi lavman dediğimiz barsakları boşaltıcı uygulamalar yapılabilir. Ameliyat öncesi uygulanması gereken ilaçlar verilir. Riskli hastalarda varis çorabı giydirilir." şeklinde konuştu.

Ameliyatın riskleri

Op. Dr. Miray Sekkin Eser, her cerrahi girişimde olduğu gibi laparoskopik histerektomi ameliyatında da riskler bulunduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Bu riskleri anesteziye bağlı ve cerrahiye bağlı riskler olarak ayırabiliriz. Anestezik ajanlara ait alerji durumları olabilir. Anestezi sırasında pıhtılaşmada artma olmasına bağlı emboli dediğimiz pıhtı atması olabilir. Cerrahiye bağlı olan riskler kanama, idrar torbasında, barsaklarda yaralanma, barsak tembelliği, enfeksiyon olarak belirtilebilir. Bu riskler hastanın geçirdiği ameliyatlara, karın içi enfeksiyon veya yapışıklığın arttığı durumlarda daha yüksek olmaktadır. Daha önceden sahip olunan şeker hastalığı, obezite, bağışıklık sistemindeki zayıflıklarda enfeksiyon riski daha yüksektir."

Ameliyat sonrası süreç

Ameliyat bittikten sonra kan değerleri ve vital bulgular takip edileceğini belirten Op. Dr. Eser, "Gerekli olan sıvı takviyeleri ve ağrı kesiciler uygulanır. Gaz çıkarma ve hareket etme sağlanır. Bu süreçte erken ayağa kalkmak, pıhtı ve emboli riskini azaltır. Barsakların daha çabuk hareketlenmesine ve gaz çıkmasına yardımcı olur. Riskli hastalarda kan sulandırıcı ilaçlar başlanabilir. Hastanın 6 hafta vajinal bölgesine herhangi bir uygulama yapması önerilmez. Ayaktan duş alınması, gerekli ilaçların düzgün kullanılması, her gün kıyafetlerin değiştirilmesi, ağır işler yapılmaması önerilir. 6 hafta sonra doktor kontrolü ve patoloji sonuçlarının takip edilmesi yararınıza olacaktır." dedi.

Rahim alma ameliyatı sonrası değişiklikler

Rahim alma ameliyatı ile fiziksel ve ruhsal değişiklikler ile ilgili bilgiler veren Op. Dr. Miray Sekkin Eser, "Fiziksel olarak, karın içerisinde bazı düzenlemeler olur. Daha önceden rahim bulunan bölgeye barsaklar yerleşir. Menapozda değilseniz ve yumurtalıklarınız da alınmışsa menapoza bağlı sıcak basması, terleme gibi problemler olabilir. Kemik erimesi açısından takiplerinize dikkat etmeniz önemlidir. Adet kanaması artık olmayacaktır.

Ruhen değişiklikler, kadının bakış açısıyla çok ilgilidir. Menapoza girmenin verdiği stres, doğurganlığın kaybedilmesine bağlı verilen tepkiler, veya onu çok rahatsız eden bir durumun ortadan kalkmasına verilen memnuniyet tepkileri olabilir." ifadelerini kullandı.