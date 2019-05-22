Kadınların doğrudan satış sektöründe istihdamı artıyor

Doğrudan satış sektöründe yer alan çok sayıda marka, kadınları iş gücüne çekebilmek için fırsatlar sunmaya devam ediyor. Asya merkezli doğrudan satış şirketi QNET ise; kadının iş gücüne katılımına farklı bir pencere aralıyor. “Güçlü Kadınlar”ın sayısının artması ve toplumda eşit yaşam koşullarına sahip olmasa bile kadınların daha fazla güçlendirilmesi ve yüreklendirilmesi için çaba sarf ediyor. Bu konuda da şirkette önemli bir ilham kaynağı bulunuyor.

Uzun yıllardır çalışma hayatında yer alan QNET Global CEO'su Malou Caluza, Asya'da ilham verici tecrübeleri ve başarıları ile öne çıkan 50 yaş üzeri 15 kadın arasında gösterildi. Caluza bu ünvanın gurur verici olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Biz kadınlar, etrafını besleyen varlıklarız ve doğuştan girişimcileriz. Etrafımızdaki herkesin mutlu ve sağlıklı olmasını önemsiyoruz. Küçük ya da büyük olması fark etmez, her zaman karşımıza çıkan günlük zorlukların üstesinden gelmemizi sağlayacak yollar buluyoruz. Ailedeki herkes için alışveriş yapıyoruz; aynı zamanda çok iyi hikaye anlatıcıları ve herkesin destekçisiyiz. Bir ürünü sevdiğimizde, hemen tanıdıklarımıza o ürünü denemeleri için tavsiyede bulunuyoruz. İşte tam da bu nedenle doğrudan satış tam kadınlara göre, bunun için doğmuşuz” dedi.

Türkiye'de doğrudan satış sektöründe çalışan kadınların oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu hatırlatan QNET Türkiye Pazarlama İletişimi Müdürü Irmak Sütçü; “Doğrudan satış, sermaye gerektirmemesi ve kişiye kendi belirlediği zamanlarda işini yönetebilme esnekliği sunması ile kadınların iş gücüne katılması için cesaret veriyor. Uygun koşulları yakalayan kadınlar, hem ekonomik anlamda güçlenmek hem de kendilerini geliştirmek konusunda oldukça başarılılar. Özellikle ev hanımları doğrudan satış sektörüne girerek para kazanırken, hayatlarındaki dengeyi sağlamaya devam ediyorlar. QNET Türkiye olarak kadınlara uygun ürünler geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda onların girişimcilik hayallerini gerçekleştirmeleri için de imkan oluşturmayı oldukça önemsiyoruz” dedi.