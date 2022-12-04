Kadınların elinden kışlık ürünler ve gözlemeler

Sındırgı yufkası, erişte, gözleme gibi ürünlerin üretildiği Şerif Paşa Meydanı'ndaki 'gözleme evi', tarhana bezdirmesi ve diğer yöresel ürünlerin yer aldığı 'Sındırgı sofrası' da bunlardan birkaçı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın yöresel ürünleri yaşatmak adına çalışmaları kadınlar tarafından da destek bulunca farklı atölyeler de açılmaya başlandı. Tarihi Şerif Paşa Meydanı'nda sıcak gözleme yiyebileceğiniz, özel siparişlerle evlerinize taze taze götürebileceğiniz, börek, poğaça vb. ürünlerin yanı sıra kışlık hazırlığı ile uğraşacak vakti olmayanlar için kuru yufka, erişte, katlama gibi taze ve yöresel ürünlerin üretildiği gözleme evi de hizmet vermeye devam ediyor.

Murat Seyman

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