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Kadınların kavgası kameraya yansıdı: Birbirlerini yerde sürüklediler

Kadınların kavgası kameraya yansıdı: Birbirlerini yerde sürüklediler
Kadınların kavgası kameraya yansıdı: Birbirlerini yerde sürüklediler

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Köprübaşı mevkii olarak adlandırılan alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 3 kadın birbirine girdi. Kavga anı anbean kameralara yansırken, kadınlar birbirlerini saçlarından tutup yerde sürükledi.

Kadınların kavgası kameraya yansıdı: Birbirlerini yerde sürüklediler - Tıkla İzle

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 kadın birbirine girdi. Yol ortasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan kadınları vatandaşlar zor ayırdı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında birbirine giren kadınlar, trafiği de durdurdu.

Hüseyin Gökçeli

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