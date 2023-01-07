Kadınların ördüğü atkılar askerin içini ısıtacak

Halk Eğitim Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesi'nin ortak yürüttüğü ‘Şiş ve Tığ Örücülüğü' kursunda kadınlar, Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı karakolda görev yapan askerler için atkı örüyor. Halk Eğitim Müdürlüğünün kurslarında öğretici olan Zahide Durmaz Akar, Malatya'dan Ankara'ya giderken Sivas'ın Gürün ilçesinde, içinde bulunduğu araç jandarmanın yol uygulamasında durduruldu. Uygulama esnasında askerlerin Sivas'ın soğuk havasında üşüyeceğini düşünen Zahide Durmaz Akar, kursiyerleriyle birlikte askerlere atkı örme fikrine kapıldı. Kurs Öğreticisi Zahide Durmaz Akar öncülüğünde 17 kursiyer, atkı örmeye başladı. Önümüzdeki hafta tamamlanması planlanan atkılar karakola gönderilecek. Usta Öğretici Zahide Durmaz Akar, “Malatya'dan Ankara'ya yolculuk ederken Sivas'ın Gürün ilçesinde yol uygulama noktasında askerler bizi durdurdu. Askerleri görünce onlara atkı örme fikrine kapıldım. Arkadaşlarımızla bu durumu paylaştım. Onlarda çok mutlu oldular. Daha sonra karakol komutanıyla irtibata geçtik. Kendilerine atkı örmek istediğimizi söyledik. Onlarda memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Geçen hafta başladık, atkılarımızı önümüzdeki hafta içinde de kendilerine ulaştıracağız. Ördüğümüz atkılar onların içini ısıtacak, bizimde içimizi ısıtacak inşallah' diye konuştu. Kursiyerler de askerler atkı örmenin ayrı bir mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Ahmet Arslantaş

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