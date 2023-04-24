Kadınların saç baş yolduran kavgasında bıçaklanan polis memuru yaralandı

Olay, 22.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre madde bağlısı oldukları belirtilen iki kadının sokak ortasında kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye intikal eden ekipler kavgayı ayırmaya çalışırken, kadınların erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen şahıs ekiplere bıçakla saldırdı. Polisin havaya uyarı ateşi açtığı olayda bir polis memuru bacak kısmına aldığı bıçak darbesi sonucu kadınlar ise karşılıklı darp nedeniyle yaralandı. Kadınların kopan saçlarının yola savrulduğu kavgada olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı polis memuru ile iki kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz



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