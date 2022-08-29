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Kadınların saç saça baş başa kıskançlık kavgası

Kadınların saç saça baş başa kıskançlık kavgası
Kadınların saç saça baş başa kıskançlık kavgası

Samsun’da 2 kadın sokak ortasında kıskançlık meselesi yüzünden saç saça baş başa kavga etti.

Kadınların saç saça baş başa kıskançlık kavgası - Tıkla İzle

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hürriyet Sokak üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı erkeği sevdikleri iddia edilen 2 kadın, bir çay ocağında karşılaşınca tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İnci ve Gamze isimli 2 kadın, birbirlerine hakaretler ederek, saç saça baş başa kavgaya tutuştu. Birbirlerinin saçına dalan kadınlar bir süre sokağın ortasında kavga etti. Kadınları olay yerinde bulunan 5 erkek güçlükle ayırdı.
Ayrıldıktan sonra da birbirlerine hakaret eden kadınlar, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Erdi Demür
 

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