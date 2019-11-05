Kadir Has Üniversitesi akademik yılını bilim insanı Canan Dağdeviren ile açtı

Kadir Has Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı düzenlenen törenle açıldı. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, mütevelli heyeti, öğretim üyeleri, idari personel ve öğrencilerin katıldığı tören Rektör Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz'in konuşmasıyla başladı. 2019-2020 akademik yılına da önceki yıllarda olduğu gibi büyük bir heyecanla başladıklarını söyleyen Prof. Dr. Durukanoğlu Feyiz, bu yıl diğer üniversitelerden farklı olarak Kadir Has Üniversitesine has, yeni eğitim modelini hayata geçirdiklerini belirtti.

"Yeni eğitim modeli Türkiye'de ve dünyada bir ilk"

Bu yeni modelin Türkiye'de ve dünyada bir ilk olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Durukanoğlu Feyiz, "Bu yıl heyecanımız çok daha fazla. Çünkü, bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde hummalı bir şekilde çalışarak Kadir Has Yeni Eğitim Modeli'ni uygulamaya başladık. Bu yeni modelimizde odağımıza öğrencilerimizi yerleştirdik. Müfredatı ortadan kaldırarak her bir dersi yeniden ve sıfırdan tasarladık. Amacımız ise öğrencilerimize dünya vatandaşı vasıflarını kazandırmak. Değerli mütevelli heyetimiz, öğretim üyelerimiz, idari personelimiz, öğrencilerimiz, mezunlarımız ve iş ortaklarımız yani tüm paydaşlarımızla birlikte bu yeni eğitim modelini uyguladığımız ilk yıl olacak. Bu program sayesinde çok özel öğrenciler yetiştireceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

"Gerçek bir dünya üniversitesi olacağız"

Üniversitenin mevcut öğrencileri için eski müfredatı uygulamaya devam edeceklerini vurgulayan Prof. Dr. Durukanoğlu Feyiz, "Geleceklerini bizlerle birlikte hazırlayan tüm öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu yıl ayrıca sadece lisans eğitiminde değil İngilizce eğitimde de Türkiye'nin en iyi İngilizce hazırlık eğitim programlarından birini oluşturduk. Bilin ki insan üzerine koyduğunuz hiçbir emek karşılıksız kalmaz. Biz de bu bakış açısı ve hedeflerimiz doğrultusunda gerçek bir dünya üniversitesi olmak için çıktığımız bu yolculuğa sevgiyle ve kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

"Anadolu'nun HAS insanları ilham veriyor"

Üniversitenin Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Canan Dağdeviren 'Anadolu'nun HAS İnsanları' başlıklı konuşmasıyla katılımcılara ilham kaynağı oldu. Aynı zamanda Massachusetts Institute of Technology (MIT) Öğretim Üyesi görevini yapmakta olan Dağdeviren, insan odaklı çalışmanın başarıyı beraberinde getirdiğine değinerek, üniversite ile yeni dönemde gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalardan bahsetti.

İlk projeleri arasında yer alan camdan laboratuvarı hayata geçirmeyi planlayan Dağdeviren, tanınmasına en çok katkı sağlayan 'Piezo Elektrik Entegre Devri' projesiyle dedesine verdiği sözü tutmuş olmanın verdiği mutluluğu dile getirerek, astronot ve özellikle parkinson hastaları için kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek ağız yolu ile vücuda inen yeni bir proje üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve ilerleyen zamanda bunun gibi birçok başarılı çalışmaya Kadir Has Üniversitesi ile imza atacağını vurguladı.