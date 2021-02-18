Kadir İnanır korona virüs aşısını Muğla'da oldu

Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de aşılama çalışmaları sürüyor. Oyuncu Kadir İnanır, korona virüs aşısını Dalaman Devlet Hastanesi'nde oldu. Aşı sırası gelen İnanır, "Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi. İnanır o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Dalaman Devlet Hastanesi tarafından, İnanır'ın aşı olması ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlçemizde ikamet etmekte olan Yeşilçam'ın unutulmaz aktörlerinden Kadir İnanır Covid-19 aşısını yaptırmak için hastanemizi tercih etti. Usta oyuncu 'Herkesi aşı olmaya davet ediyorum' diyerek sosyal medyadan Sağlık Bakanlığının uygulamakta olduğu aşı çalışmalarına destek verdi”

Mustafa Altar Zeyhan





