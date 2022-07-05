Kadir Şeker'in ikinci kez tutukluluğuna devamına karar verildi

Konya'da 5 Şubat 2020 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'ndan geçen üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken Duran'ı bıçaklayarak ölümüne sebep oldu ve tutuklandı. Yerel mahkeme, Kadir Şeker'e "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verirken, bu cezayı indirimle 12 yıl 6 aya düşürdü.

Verilen bu karara yapılan itirazın ardından dosya İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Yapılan itirazı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Şeker'in aldığı 12 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu ve kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili olarak yapılan temyiz incelemesini tamamladı. Daire, Kadir Şeker'in cezasını fazla bularak bozdu. Kadir Şeker'in dosyası Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince incelenmesinin ardından, dosyaya ilişkin duruşma yapıldı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Kadir Şeker, annesi Zeliha Şeker, ağabeyi Hidayet Şeker, öldürülen Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran, annesi Mübeyyen Duran ve kardeşi Niyazi Remzi Duran ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Yeniden yargılanan Kadir Şeker, tutukluluğunun devam etmesine karar verilip, cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü.

Kadir Şeker: "Sadece yardım etmek istedim"

"Burada bu çocuk suçsuz olsun, kendi ellerimle kurtaracağım"

Duruşmada Cumhuriyet savcısı ilk mütalaasında usul ve yasaya uygun bozma ilamına karar verilmesini talep edilmesinin ardından olayda öldürülen Özgür Duran'ın kardeşi Remzi Duran, "Kadına şiddete karşıyız. En ağır şekilde yargılanmasını istiyoruz' dedi.

Özgür Duran'ın Anne Mübeyyen Güner, "Burada bu çocuk suçsuz olsun, kendi ellerimle kurtaracağım. Benim böyle bir devletim olamaz. Ödül gibi ceza aldı" dedi.

Babası Cengiz Duran, Yargıtay'ın bozma kararına karşı olduğunu ifade etti.

Son sözü sorulan Kadir Şeker: 'Sadece yardım etmek istedim'

Son sözü sorulan Kadir Şeker de, "Kadına üzüldüğüm için gittim. Arkamdan saldırdı. Boğazımı sıktı. Ciğerlerimin acısını hissettim. Nefesim kesildi. Bıçağın sesinden korkar diye, bıçağımı çıkardım. Maktulün yaralandığını fark etmedim. Sadece sağ elimde acı hissettim. Kadının ağlamasını duymadım. Aleyhime ifadeler vermiş. Bir şey söylemek istemiyorum. Sadece yardım etmek istedim. Olay için üzgünüm. Daha önceki ifadelerimi tekrar ederim. Bozma kararına katılıyorum. Pişmanım" dedi. Kadir Şeker'in avukatları da tahliye talep etti.

İbrahim Yetkin-Enver Furkan Çelebioğlu

