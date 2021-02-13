Bir süredir Şişlide bulunan özel bir hastanede korona virüs tedavisi gören Kadir Topbaş hayatını kaybetti. 76 yaşındaki Topbaş, 16 Kasım'da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Topbaş'ın hayatını kaybettiğini Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Tevfik Göksu paylaşımında, “Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini duyurdu.