Kadir Yıldırım: 'Farklı branşlarda 22 Türkiye şampiyonluğum var'

Profesyonel kick boks dövüşçüsü Kadir Yıldırım, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine 20 Mayıs'ta dünya çapında bir dövüşçü olan Hollandalı Errol Zimmerman ile karşılaşacağı maça iyi hazırlandığını söyleyerek, eylül, ekim aylarında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlık sürecini ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Camiada, vücudunda 100'den fazla kırık olduğu için terminatör lakabı verildiğini söyleyen Yıldırım, "Müsabakalara bu kırıklarla çıktım. Önümde 20 Mayıs'ta dünya çapında bir dövüşçü olan Hollandalı Errol Zimmerman ile bir maçım var. Onun için hazırlıklarım devam ediyor. Sonrasında bu yıl içerisinde eylül, ekim aylarında Dünya Şampiyonası var. Bu için şampiyonaya hazırlanıyorum ve her şey yolunda gidiyor. 20 Mayıs'ta Errol Zimmerman ile yapacağım maç Ataşehir ilçesinde Ülker Sport Arena'da olacak. O gecede çok büyük maçlar olacak. Türkiye'nin önde gelen isimleri, dünyada ve Avrupa'da önde gelmiş isimlerle mücadele verecek. Kemer ve boks maçları olacak. Herkes büyük bir geceye hazır olsun. Bende büyük bir sporcuyla önemli bir maç yapıp, galibiyetle de ayrılacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"Rakibi tanıyoruz, maçın analizini ve stratejilerini oluşturduk"

Birçok dövüş branşında Türkiye Şampiyonluğu yaşadığını aktaran Yıldırım, "2021 yılından beri bu işin içerisindeyim. Wushu, kung fu, kick boks, karate, muay thai gibi branşların hepsinden Türkiye şampiyonluğu yaşamış ve milli takımlarında yarışmış bir sporcuyum. Toplamda farklı branşlarda 22 Türkiye şampiyonluğum var. Hala aktif dövüşüyorum. Birkaç ay önce Urfa'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'ndan geldik. Yaşadığımız üzücü depremden 1 hafta, 10 gün önce Türkiye Şampiyonası yapıldı ve bir Türkiye şampiyonluğuyla döndüm. Şimdi önümüzde 20 Mayıs'taki maç var. Dediğim gibi onu bekliyoruz. Biraz önce söylediğim gibi rakip bir süper star. Şu anda önde gelen herkesin tanıdığı Badr Hari, Bonjasky, Semmy Schilt ile maç yapmış birisi. Onlara karşı galibiyetler almış biri. Rakibim 100'ün üzerinde maç sayısı olan bir sporcu. Rakibi çok iyi tanıyoruz. Ona karşı tabii ki antrenörümle birlikte maçın analizini ve stratejiler oluşturduk" şeklinde konuştu.

"Hem kendim çalışıyorum, hem de sporcu yetiştiriyorum"

Hem kendi müsabakalarına hazırlandığını hem de öğrencilerine eğitim verdiğini söyleyen Kadir Yıldırım, "Şu an için Ataşehir Olimpik Spor Kulübü'nde çalışıyoruz. Antrenörüm Murat Özkaya, benim de yetiştiğim bir yer. Aynı zamanda ona karşı vefa durumumuz olduğundan kaynaklı hiçbir zaman ayrılmadık. Orada derslerimi de veriyorum, öğrenci de yetiştiriyorum aynı zamanda. Şu an için Ataşehir'de antrenmanlarımı yapacağım ama kısa zaman sonra yurt dışında bu maç için bir kamp durumum olacak" dedi.

Enes Gümüş - Yunus Kılıç - Yunus Emre Öztaş - Samet Yalçın

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