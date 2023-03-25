Kaf-Kaf, Edirnespor deplasmanında

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 25. hafta mücadelesinde yarın Edirnespor'la Edirne 25 Kasım Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligin alt ve üst sıralarını yakından ilgilendiren mücadele saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılı ekip, ligde topladığı 40 puanla 6. sırada yer alırken, Edirnespor ise 20 düşme hattının son basamağın olan 16. sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi zorlu müsabakadan 3 puan puan alarak play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmak isterken, Edirnespor ise alt sıralardan kurtulup rahat bir nefes almak için mutlak galibiyet istiyor. Öte yandan zorlu müsabakayı Manisa bölgesi hakemlerinden Yunus Emre Çakar yönetecek. Çakar'ın yardımcılıklarını ise Serkan Öksüz ile Ali Cem Zorbay yapacak.

Hasan İnce

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