Kaf-Kaf, ligin en fazla sayı atan ve en fazla sayı yiyen takımı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, bu sezon hücumda ve savunmada gösterdiği performansla lige pozitif ve negatif anlamda da damga vurdu. Yeşil-kırmızılılar bu sezon ligin normal sezonunda 2 bin 676 sayı üreterek 16 takımlı ligin en fazla skor bulan ekibi olurken, yediği 2 bin 571 sayı ile de bu alanda ligin en başarısız takımı oldu. Öte yandan Pınar Karşıyaka, play-off çeyrek final müsabakasında yarın 20.30'da Bursaspor'u konuk edecek. Rövanş mücadelesi ise 30 Mayıs Salı günü Bursa'da oynanacak.

Hasan İnce

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