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Kaf-Kaf, play-off hattının dışında

Kaf-Kaf, play-off hattının dışında
Kaf-Kaf, play-off hattının dışında

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, dün oynanan karşılaşmada Amasyaspor’a 2-0 mağlup olarak play-off hattının dışında kaldı.

Karşıyaka, dün TFF 3. Lig 1. Grup'ta Amasyaspor'la karşı karşıya geldi. 12 Haziran Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Nevşehir Belediyespor'un da kazandığı haftada 44 puanda kalan Kaf-Kaf, play-off hattının dışında kaldı. Karşıyaka, son 6 haftada sadece 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı ve bu süreçte 5 puan topladı.

Taraftar, yönetimi istifaya davet etti

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla play-off hattının dışında kaldı. Kötü gidişatın ardından taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti. Öte yandan Karşıyaka, 3 gün sonra Ağrı 1970'i konuk edecek. Ligin ilk yarısında oynanan müsabaka golsüz beraberlikle bitmişti.

Hasan İnce


 

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