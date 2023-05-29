Kaf-Kaf, teknik adamda hata yapmak istemiyor

Geçtiğimiz sezon teknik direktör istikrarı konusunda sıkıntı yaşayan Karşıyaka, lige Erman Güraçar'la başladı. İşler daha sonra yolunda gitmeyince Güraçar'la yollarını ayıran İzmir temsilcisi, takımın başına Selahaddin Dinçel'i getirdi. Dinçel'le de istenilen sonuçlar alınamayınca yeşil-kırmızılı yönetim tekrar müdahale etti ve Selahaddin Dinçel'le yollarını ayırıp takımın başına tekrar Erman Güraçar'ı getirdi. 48 yaşındaki çalıştırıcı ikinci döneminde başarısız sonuçlar alıp play-off hattının dışında kalınca Karşıyaka yönetimi Güraçar'la yollarını ayırdı. Yönetim, Kaf-Kaf'ı şampiyon yapabilecek tecrübeli bir teknik adamla anlaşmak istiyor. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın gönlündeki ismin de 2018'de Erzurumspor, 2019'da Gaziantep FK ve 2020'de Hatayspor'la alt liglerde şampiyonluk yaşayan Mehmet Altıparmak'ın olduğu öğrenildi.

Hasan İnce

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