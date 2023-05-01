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Kaf-Kaf, tekrar play-off hattının dışında

Kaf-Kaf, tekrar play-off hattının dışında
Kaf-Kaf, tekrar play-off hattının dışında

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, dün oynanan karşılaşmada 52 Orduspor FK'ya 2-0 mağlup olarak tekrar play-off hattının dışında kaldı.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup 30. haftasında 52 Orduspor FK ile karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsabaka konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Nevşehir Belediyespor'un da kazandığı haftada 48 puanda kalan Kaf-Kaf, böylece yeniden play-off hattının dışında kaldı. Karşıyaka, son 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 5 puan topladı.

Taraftar, yönetimi istifaya davet etti

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla play-off hattının 3 puan gerisinde kaldı. Kötü gidişatın ardından taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti. Öte yandan Karşıyaka, 7 Mayıs Pazar günü lider Yeni Mersin İdman Yurdu'na konuk olacak. Ligin ilk yarısında oynanan mücadele golsüz beraberlikle bitmişti.

Hasan İnce

 

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