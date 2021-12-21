Kaf-Kaf, ya 'tamam' ya 'devam' diyecek

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında yarın Polonya ekibi Stal Ostrow'a konuk olacak. Grupta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan yeşil-kırmızılı ekibin gruptan çıkamama ihtimali bulunuyor. Grupta 3. sıra da bulunan Kaf-Kaf, son sırada bulunan rakibini mağlup etmesi durumunda Play-In turuna katılma hakkı kazanacak. İlk maçta rakibini 80-77'lik skorla mağlup etmeyi başaran Karşıyaka, bu maçta 3 sayı veya daha farklı yenilgi alması halinde Avrupa'ya veda edecek. Öte yandan İzmir temsilcisi, 1 veya 2 farklı skorla rakibine kaybetmesi halinde 28 Aralık tarihinde Manresa - Hapoel karşılaşmasında Hapoel takımının galibiyetini bekleyecek.

Yarın oynanacak Stal Ostrow maçı öncesinde Karşıyaka'da sakatlıkları bulunan Semih Erden ve Michael Roll maç kadrosunda yer almıyor. James Blackmoon ve Burak Can Yıldızlı'nın durumları ise maç saatinde belli olacak.

Salih Yılmazsoy