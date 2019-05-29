'Kafa keserim' demişti, adliyeye kafası eğik girdi

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda meydana geldi. Yanındaki çocuğu sokak ortasında darp eden bir kadına Türk bir genç, "Burası Türkiye, burada çocuğunuzu darp edemezsiniz" diye tepki gösterdi. O esnada kadınla birlikte yürüyen A.A.F. isimli Suriyeli şahıs, "Türkiye'de kafa keseceğim" diye tepki gösterdi. O anlar ise yerel bir gazetenin kamerasına yansıdı. Olaydan sonra A.A.F. isimli şahıs gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan A.A.F., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde gazetecileri gören A.A.F'nin içeri girene kadar kafasını kaldırmaması dikkat çekti.

Derya Evren