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'Kafa keserim' demişti, adliyeye kafası eğik girdi

'Kafa keserim' demişti, adliyeye kafası eğik girdi
'Kafa keserim' demişti, adliyeye kafası eğik girdi

Bursa'da yanındaki çocuğu dövdüğü için bir Türk gencinin "Burada çocuğunuzu dövemezsiniz" sözleri üzerine "Kafa keseceğim" diyen yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyeye girerken kafasını kaldırmaması dikkat çekti.

'Kafa keserim' demişti, adliyeye kafası eğik girdi - Tıkla İzle

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda meydana geldi. Yanındaki çocuğu sokak ortasında darp eden bir kadına Türk bir genç, "Burası Türkiye, burada çocuğunuzu darp edemezsiniz" diye tepki gösterdi. O esnada kadınla birlikte yürüyen A.A.F. isimli Suriyeli şahıs, "Türkiye'de kafa keseceğim" diye tepki gösterdi. O anlar ise yerel bir gazetenin kamerasına yansıdı. Olaydan sonra A.A.F. isimli şahıs gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan A.A.F., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde gazetecileri gören A.A.F'nin içeri girene kadar kafasını kaldırmaması dikkat çekti.  

Derya Evren

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