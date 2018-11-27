Kafası parmaklıklara sıkışan çocuğun zor anları

Edinilen bilgiye göre, Eda Yanmaz (7), Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi 2060 sokakta bulunan evlerinin birinci katındaki penceresinden dışarı çıkmaya çalıştı. Pencerede bulunan demir parmaklıklardan vücudunu geçiren Yanmaz, kafasını geçiremedi. İki demir arasında sıkışıp kalan Yanmaz, tekrar içeri girmeye çalıştı ancak başaramadı. Çocuğun sıkıştığını fark eden yakınları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen Denizli büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, demirleri keserek küçük çocuğu sıkıştığı yerden kurtararak ailesine teslim etti.

Ali İbileme