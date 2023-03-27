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Kafası tenekeye sıkışan koyunu tamirci kurtardı

Kafası tenekeye sıkışan koyunu tamirci kurtardı
Kafası tenekeye sıkışan koyunu tamirci kurtardı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kafası kutu tenekeye sıkışan koyunu yolda geçen tamircisi kurtardı.

Çemişgezek ilçesi Vişneli köyü yakınlarında kafasına kutu teneke sıkıştığı için sürüsünden ayrılan koyunu, yoldan aracıyla geçen beyaz eşya tamircisi Hamit Duman fark etti. Aracından inen Duman, yönünü bulamayan ve tenekeyi kendi çabasıyla çıkarmak için kafasını yere sürten koyuna müdahale etti. Duran tenekeyi koyunun kafasından çıkartarak serbest bıraktı.

Sezai Akın

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