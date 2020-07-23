Kafasına yorgun mermi başına isabet eden vatandaş yaşam savaşı veriyor

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yolveren köyünde özel bir çay fabrikasında çalışan elektrik teknisyeni 33 yaşındaki Emrah Köseoğlu, çalıştığı fabrikanın bahçesinde bir anda yere yığıldı. Ne olduğunu anlamayan çevredekiler Köseoğlu'nun yanına yaklaşınca kanlar içerisinde yerde yattığını fark ederek yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Epikleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Köseoğlu'nun başına yorgun mermi isabet ettiği anlaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından Köseoğlu'nun yaralanmasına sebep olan merminin kaynağı araştırılırken, Köseoğlu'nun hayati tehlikesinin devam olduğu öğrenildi.

Hasan Fehmi Demir

