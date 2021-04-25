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Kafasında kırdığı kiremitleri itfaiye ekiplerine fırlattı

Kafasında kırdığı kiremitleri itfaiye ekiplerine fırlattı
Kafasında kırdığı kiremitleri itfaiye ekiplerine fırlattı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir binanın yangın merdivenlerine çıkan şahıs ekipleri harekete geçirdi. Merdivendeki adam, kendisine yardımcı olmak isteyen itfaiye ekiplerine kafasında kırdığı kiremitleri fırlattı.

Kafasında kırdığı kiremitleri itfaiye ekiplerine fırlattı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Gülhan Sokak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet D., 6 katlı bir apartmanın yangın merdiveninden çatısına tırmandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven altına şişme çadır kurmak istedi fakat Mehmet D. çatıdan aldığı kiremitleri kafasında kırarak ekiplere fırlattı. Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından bir yakını tarafından aşağı indirilen Mehmet D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eren Kan

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