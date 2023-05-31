Kafasında plastik bidonla gezen ayı 17 gün sonra kurtarıldı

Slovakya'da doğa koruma ekipleri, ülkenin kuzeyindeki Tatra Dağları'nı da içine alan Milli Parkı Raj'da bir ayının kafası bir bidona sıkışmış şekilde dolaştığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, 17 gün sonra milli parkın Straten bölgesinde söz konusu ayıyı bularak kurtarma çalışması başlattı.

Ayının kafasında bidonla uzun süre hayatta kalmasına ve bu şekilde su içmeyi öğrenmesine şaşırdıklarını belirten görevliler, veteriner yardımıyla ayıyı uyutarak, kafasındaki bidonu çıkardı.

Veteriner kontrolünün ardından tekrar doğaya bırakına ayının, yaban domuzları için bırakılan 30 litrelik bidondaki mısırı yemek isterken kafasını bidona sıkıştırdığı belirledi.

Ebru Orhan



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