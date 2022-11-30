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Kafasındaki tehlikeyi berber fark etti, hayatı kurtuldu

Kafasındaki tehlikeyi berber fark etti, hayatı kurtuldu
Kafasındaki tehlikeyi berber fark etti, hayatı kurtuldu

Adana’da berbere saç tıraşı olmaya gelen bir kişinin kafasında tespit edilen kene sağlık görevlisi müşteri tarafından çıkartılıp hastaneye yönlendirilince hayatı kurtuldu.

Kafasındaki tehlikeyi berber fark etti, hayatı kurtuldu - Tıkla İzle

Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesindeki bir vatandaş berbere saç tıraşı olmaya gitti. Berber Ercan Ocaklı gencin saçını kesmeye başladı. Bir süre sonra berber, gencin kafasında bir cisim görerek et beni zannetti. Ancak dokunduğunda et beni zannettiği cismin kene olduğunu gören berber, sıra bekleyen sağlık görevlisi müşterisine bu durumu bildirdi. Sağlık görevlisi incelediğinde kenenin yeni kafasına yapıştığını söyleyerek cımbız ile keneyi çekip genci hastaneye yönlendirdi.

Uzun süredir berber olduğunu kafasında kene olan müşteriyi ilk kez gördüğünü belirten berber Ercan Ocaklı," “Tıraş ederken ilk gördüğümde et beni zannettim. Ancak dokunduğumda kene olduğunu anladım. Şans eseri sıra bekleyen sağlık görevlisi müşterim vardı o cımbız ile keneyi çıkardı. Arkadaşı hemen hastaneye yönlendirdi. Yapılan tetkiklerde kenenin yeni yapıştığı tespit edilmiş. Doktorlar berberde kenenin fark edilmemesi halinde şahsın hayatının tehlikeye gireceği söylenmiş. Bir nevi gencin hayatını kurtardık” dedi.


Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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