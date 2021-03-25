Kafasından vurulan cumhuriyet savcısı yoğun bakımda

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz gece Yozgat'ın Sorgun ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir ikamette meydana geldi. Başından vurulan Sorgun Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, önce Sorgun Devlet Hastanesi'ne, ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye ulaştırılan Salkım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Salkım'ın ne şekilde yaralandığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, savcının başka kamu personellerinin de bulunduğu bir ev toplantısında yaralandığı iddia edildi.

Göktürk Fırat

