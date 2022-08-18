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Kafede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Kafede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı
Kafede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Küçükçekmece’de bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavga da 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açarken, yaralı yakını olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Kafede çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 7 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Küçükçekmece Halkalı Meydanı'nda bulunan bir kafeye gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavga da 1'i ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açarken, yaralı yakını olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren yakını polis memurları güçlükle sakinleştirdi. Yaralılar ambulansla tedavi edilmek üzere çevre hastanelere götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak kavganın çıkış nedenini araştırıyor.

Hacer İnci- Medeni Topaloğlu

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