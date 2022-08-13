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Kafede meydan savaşı gibi kavga

Kafede meydan savaşı gibi kavga
Kafede meydan savaşı gibi kavga

Aydın’ın Didim İlçesi’nde bir kafede meydana gelen arbede meydan savaşını aratmadı. Kafeye gelen çok sayıda polis ekibi, kafe sahibini yere yatırıp ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Orantısız güç kullanıldığı iddia edilen olayda asayiş ekiplerinin yanı sıra mahalle bekçilerinin ve trafik ekiplerinin de görev alması dikkat çekti. Aydın Valiliği tarafından el konulan olayla ilgili işlemlerin taraflardan birinin polis olması nedeniyle jandarma tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Kafede meydan savaşı gibi kavga - Tıkla İzle

Olay önceki gün akşam saat 21:00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen bir kafede meydana geldi. İddiaya göre; ilçede görev yapan bir polisin oğlu olduğu belirtilen K.K. isimli şahıs kafede 2 gün çalışıp isten ayrıldı. Bu yüzden kafe sahibi ile arası açık olan K.K. akşam saatlerinde kafeye gelerek işletme sahibi ile tartıştı. Bunun üzerine kafenin önüne gelen polis ekipleri ile işletme sahipleri arasında arbede yaşandı. Oldukça kalabalık olan polisler zor kullanarak etkisiz hale getirdikleri işletme sahibini ters kelepçe vurarak polis merkezine götürdü.

Olayın taraflarından birinin polisin oğlu olması dolayısıyla orantısız güç kullanıldığını ileri süren işletme sahibi S.T. polisten şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarına an be an yansıyan olayın görüntülerinin ortaya çıkması ile Aydın Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlattı.

“İşlemleri jandarma sürdürecek”

Aydın Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada “09 Ağustos 2022 tarihinde saat 21:00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda Didim ilçesi Atatürk Bulvarı Üzerinde bulunan bir işletmede kavga olayı meydana geldiği bildirilmiştir. Olay yerine giden görevli polislerimize karşı mukavemet gösterilmesi dolayısıyla gönderilen takviye ekiplerle birlikte kavga olayına karışan şahıslar yasal sınırlar içerisinde gözaltına alınarak polis merkez amirliğine götürülmüştür. Olay ile ilgili işlemler Didim ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılmaktadır. Bazı Sosyal medya hesaplarında yer alan haber ve görüntülerde geçen iddialarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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