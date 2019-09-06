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Kafede oturan 2 gence araba çarptı

Kafede oturan 2 gence araba çarptı
Kafede oturan 2 gence araba çarptı

Çanakkale'de bir kafede oturan 2 kişi, bir otomobilin dikkatsizlik sonucu geri manevra yaparak çarpması sonucu hafif şekilde yaralanırken, kaza anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Aslan Abla Sokak'ta bir kafenin bahçesinde oturan 2 gence, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen geri manevra yapan 09 HJ 438 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle masada oturan Mert Murat Duramaz yere düştü. Ciddi bir yaralanmanın olmadığı olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza anını anlatan Mert Murat Duramaz, olay anında arkadaşı ile birlikte tavla oynadıklarını belirterek, "Araba geri geri geldi ve bize vurdu. Şoför, bizi fark etmediğini söyledi. Vurmanın etkisi ile ben yere düştüm. Ondan sonra kalktım. Şoför ne bizle ilgilendi ne de başka bir şey yaptı. Mekan sahibine 'Masraflarınızı karşılayayım' dedi. Sonra baktı, 'Arabam çizildi' dedi. Ondan sonra kaldığı yere gitti, arabayı park etti" şeklinde konuştu.

Selahattin Murathan Yıldırım - Cenk İşver

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