Kafede simit yedi, çay içti lavabo bataryasını çalıp gitti

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kafeye gelen bir kişi çay ve simit istedi. Şahıs bir masaya oturup çayını içip simidini yedi. Daha sonra biraz oturan şahıs lavaboya gitti. Lavaboda bir süre kalan şahıs çıkıp kafeden ayrıldı. Başka bir müşteri şahıstan sonra lavaboya girince bataryanın olmadığını görüp kafe sahibi Muhammet Akdoğan'a (36) bildirdi. Akdoğan lavaboya baktığında bataryanın olmadığını fark edip güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaptığı incelemede en son lavaboya giren şahsı belirledi. Akdoğan bu şahsın fotoğraflarını kafeye asıp altına da “fotoğraftaki şahıs 18 Nisan günü lavabonun bataryasını çalmaya tenezzül etmiştir” diye yazdı.

Akdoğan, müşterinin yanına gelip “batarya yok” demesine çok şaşırdığını belirterek, “Müşteri böyle söyleyince bende gidip baktım. Gerçekten batarya yoktu. Hemen güvenlik kamerasına baktım bu müşteriden önce giren şahıs bataryayı alıp götürmüş. Bu şahısta gelip çay içip simit yemişti. Ben araştırdım bu şahıs başka yerlerde de batarya çalmış. Ben görünce şok oldum. Yani bir bataryaya bile tenezzül eder hale geldiler artık. Ben de bu nedenle fotoğrafları kafeye asıp onu teşhir ettim” dedi. Polis şimdi her yerde hırsızı arıyor.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

