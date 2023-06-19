İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kafede unutulan cep telefonunu çalan şüpheliler güvenlik kamerasında

Kafede unutulan cep telefonunu çalan şüpheliler güvenlik kamerasında
Kafede unutulan cep telefonunu çalan şüpheliler güvenlik kamerasında

Eskişehir’de bir kafeden ayrılan müşterilerin masada unuttuğu cep telefonunu çalan çift, güvenlik kameralarına yakalandı.

Kafede unutulan cep telefonunu çalan şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı - Tıkla İzle

Hoşnudiye Mahallesi Sahilyolu Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana gelen olayda, masa üzerinde unutulan cep telefonu çalındı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, farklı bir masada oturan çift, unutulan cep telefonunu görerek yer değiştirdi. Kadın şüphelinin cep telefonunu alarak çantasına atmasının ardından zaman kaybetmeden yeni oturdukları masadan kalkan şüpheliler, hızla kafeden uzaklaştı.

Cep telefonunun sahibinin kafeye gelmesinin ardından güvenlik kameralarını inceleyen yetkililer, durumu fark edince olayı polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Ali Furkan Çetiner

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.