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Kafedeki kavgada sandalyeler ve tekmeler havada uçuştu

Kafedeki kavgada sandalyeler ve tekmeler havada uçuştu
Kafedeki kavgada sandalyeler ve tekmeler havada uçuştu

Gaziantep’te bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sandalye ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı bir müşterinin istifini bozmadan bir süre izlemesi dikkat çekti.

Kafedeki kavgada sandalyeler ve tekmeler havada uçuştu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İbrahimli Mahallesi'nde bulunan Starbucks Aksu Şubesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin kullanıldığı olayda sandalyeler adeta havada uçuştu.
Kavga anı amatör kameraya yansırken, bir müşteri ise dikkat çekti. Kavga esnasında diğer müşteriler kafeyi terk etmeye çalışırken, bacak bacak üzerine atmış bir halde kavgayı izleyen kişinin bir süre istifini bozmadığı görüldü.
Kavga nedeniyle kafede maddi hasar oluştu.

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