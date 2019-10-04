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Kafedeki müşteriler hayatlarının şokunu yaşadı! Yanlışlıkla gaza basınca...

Kafedeki müşteriler hayatlarının şokunu yaşadı! Yanlışlıkla gaza basınca...
Kafedeki müşteriler hayatlarının şokunu yaşadı! Yanlışlıkla gaza basınca...

Çanakkale'nin merkez ilçesinde bir kafenin önünde motosikleti ile duran kadın sürücü, yanlışlıkla gaza basınca kafenin camını kırarak müşterilerin arasına daldı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi Molla Yakup sokakta meydana gelen olayda, kafenin önünde 17 ABD 095 plakalı motosikleti ile duran kadın sürücü H.B., yanlışlıkla gaza basınca bir anda kafenin camını kırarak içeri girdi.

Kaza sonrası müşterilerden biri yaralanarak bölgeye gelen ambulans ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Olay sonrası dükkanın içi cam kırıkları ile doldu. Bölgedeki vatandaşlar, olayın çok ani bir şekilde geliştiğini ve manzarayı ilk gördüklerini çok şaşırdıklarını dile getirdiler.

Selahattin Murathan Yıldırım - Cenk İşver
 

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