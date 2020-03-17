Kafeler kepenk indirdi, restoranlar açık

Türkiye, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yönelik alınan önlemleri genişletti. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nı kararıyla tüm Türkiye'de kafeteryalar, sinemalar, ve kahvehaneler koronavirüs tedbileri çerçevesinde kapatıldı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Karaköyde bulunan kafe işletmecileri, yaklaşık bir haftadır işlerinin düştüğünü ve bu durumdan dolayı tedirgin olduklarını söylediler.

“Bir haftadır işlerimizde büyük düşüşler yaşadık”

Koronavirüsün işleri çok etkilediğini belirten bir işletmeci, “Zabıta ekipleri işletmemizin lokanta sektörüne girdiği için bize açabilirsiniz dediler. Bizde bugün tekrardan dükkanımızın başındayız. Yaklaşık bir haftadır işlerimiz de ve cirolarımızda büyük düşüşler yaşadık. Tüm esnafları etkiledi. Karaköy normalde vatandaşın en uğrak noktası halinde. Bu durumdan oldukça tedirginiz. Özellikle yurt dışından gelen müşterilerimize karşı daha bir tedirgin davranıyoruz. Ellerimizde eldivenle servis yapıyoruz, dezenfektan kullanıyoruz. Bu tarz şeylerle kendimizi korumaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Salgın bir hastalık tüm yerlerin kapanması gerekiyor”

Bugün Karaköy'ü ilk defa böyle gördüğünü belirten bir vatandaş, “Aslında güzel bir uygulama. Salgın bir hastalık tüm yerlerin kapanması gerekiyor. Birkaç tane yer açık ama bence onlarında kapatması lazım. İnsanlar yemeklerini kendi sağlıkları için dışarıda değil de evlerinde yemeleri lazım. Dış ticaret işi ile uğraştığım için bende eldiven ve maske takarak korunuyorum. Kendimce önlem alıyorum. Bunu kendim için değil halkımız için yapıyorum herkese de yapmasını tavsiye ediyorum. Sonuçta ben hastalık kaparsam ailemde kapacak bu böyle böyle yayılacak. O yüzden önlemi herkesin kendisi alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Dükkanımızı eskiye göre daha sık dezenfekte ediyoruz”

Bir başka restoran işletmecisi “Koronavirüs işlerimizi etkiledi. Tüm dünyada nasıl can aldığını görüyoruz. O yüzden sadece bizim sektörü değil tüm sektörlerin işlerini düşürdü. Öncelikle personel kendi hijyeninden sorumlu. Masaları silerken dezenfekte kullanıyoruz. Müşterilerimize servis yaparken ıslak mendil ve dezenfekte veriyoruz. Dükkanımızı eskiye göre daha sık dezenfekte ediyoruz” diye konuştu.

Uğur Çetin