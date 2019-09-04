Kafes avcısı jandarmaya takıldı

Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Kontrol Noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmındaki kafeslerde 12 kınalı keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Keklikler ve kafeslerde el konulurken, kafes avcılığı yapan 2 şahsa Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından toplam 4915 sayılı Kanun kapsamında idari para cezası ve tazminat talep edilecek. Yetkililer, dikkatli çalışmalarından dolayı Balaban Jandarma Karakol Komutanına ve personeline teşekkürler ettiler.