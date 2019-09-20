Kafkas İslam Ordusu'nun 101'inci yıl etkinliklerine Türkiye'den anlamlı bir heyet katıldı

Nuri Paşanın Kafkas İslam Ordusu Harekatının Azerbaycan'da yapılan 101'inci yılı kutlama törenlerine Türkiye'den anlamlı bir heyet katıldı. 11-16 Eylül günleri arazında Azerbaycan'da bulunan heyette Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı üyesi, Kıbrıs gazisi Em. Tümg. Cumhur Evcil, Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve Türkiye Azerbaycan Dev Kardeşlik Candaşlık ve Strateji Platformu Başkanı Prof. Dr. Em. Kd. Alb. İbrahim Öztek, Em. Subaylar Derneği Başkanı Em. Tugg. Namık Kemal Çalışkan, Harp Malülü Gaziler ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı Mustafa Işık, ile Gaziler, emekli subaylar ve Kıbrıs mücahitleri yer aldı.

Türkiye'den giden heyet; Azerbaycan Aydınlar Ocağı İkinci Başkanı ve Terhis Olunmuş Harpçilerin Gençleri Marifetlendirme İçtimai Birliğinin Başkanı Emin Hesenli tarafından ağırlandı. Törenler kapsamında Umum Lider Haydar Aliyev'in kabri, Kafkas İslam Ordusu Şehitliği, Karabağ Türk ve Azerbaycan Şehitlikleri ile Şamahı Türk Şehitliği ziyaret edildi. Şamahı Tarih Müzesi, Kafkas İslam Ordusu Resim Sergisi, Bakü Askeri müzesi ile Gençliğe Yardım Vakfı ziyaret edildi.

Heyet önemli ziyaretlerde bulundu

Önemli ziyaretlerde bulunan heyet; başta Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral, Türk Ataşesi Tuğg. İsmail Hakkı Köseali ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Tümg. Kerim Veliyev, Seferberlik Bakanı Tümg. Arzu Rahimov, Sosyal İşler Bakanı Sahil Babayev, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İntikam Babayev gibi birçok yöneticiyi makamlarında ziyaret etti.

Öztek kendi yazdığı Bayrağımız Gururumuzdur şiirini okudu

İbrahim Öztek, Türk Büyükelçiliği Açık Hava Anfisinde düzenlenen törende kısa bir konuşma yaparak, Türkiye ve Azerbaycan'ın durumunu; bir gövdenin iki şah damarına benzeterek, "Damarlardan birinde meydana gelecek rahatsızlık coğrafyamızı önemli derecede etkiler. Her iki şah damarındaki rahatsızlık ise Türk dünyasında önemli yıkımlara neden olur" dedi. Öztek, ardından elinde Türk ve Azerbaycan bayrakları olduğu halde kendi yazmış olduğu Bayrağımız Gururumuzdur isimli şiirini okudu.

İbrahim Öztek'in yazdığı şiir şöyle:

Görmez misin bu iki bayrak da al

İkisi de senin onurun.

İkisini de bayrak yapan

Vatan için döktüğün kan ve sarsılmaz gururun

Gökten ay yıldızı indirip ona işleyen aynı atan,

Bir millet iki devlet aynı can,

Sonsuza dek sana vatan,

Türkiye ve Azerbaycan