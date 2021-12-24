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Kafkasör Yaylası beyaza büründü, muhteşem manzara havadan görüntülendi

Kafkasör Yaylası beyaza büründü, muhteşem manzara havadan görüntülendi
Kafkasör Yaylası beyaza büründü, muhteşem manzara havadan görüntülendi

Artvin'in ünlü Kafkasör Yaylası, yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaşmasının ardından kartpostallık görüntülerin oluştu.

Kafkasör Yaylası beyaza büründü, muhteşem manzara havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu Artvin'in ünlü turizm merkezi Kafkasör Yaylası da karla kaplandı. İl merkezine yaklaşık 7 kilometre mesafedeki bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası, her mevsim olduğu gibi kışın da ziyaretçilerinin tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Kar kalınlığının yer yer 70 santimetreye ulaştığı yayla, doyumsuz manzaralar ortaya koyuyor.

Ladin, sarıçam, kayın, gürgen ve ormangülü ağaçlarıyla kaplı yaylanın karlı halini havadan görüntülendi. Ormanlıklar içinde yer alan mesire alanları görenleri kendine hayran bıraktı.

Cem Usta
 

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