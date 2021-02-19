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Kağan Moradaoğlu Trabzonspor tarihine geçti

Kağan Moradaoğlu Trabzonspor tarihine geçti
Kağan Moradaoğlu Trabzonspor tarihine geçti

Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir deplasmanına giden Trabzonspor’da kaleyi 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu korudu. Genç kaleci, Trabzonspor’un ligde kalesini koruyan en genç oyuncu oldu.

Başakşehir deplasmanına 3 kalecisinden yoksun gelen Trabzonspor'da eldivenleri 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu taktı. 10 Ocak 2003 doğumlu olan kaleci 18 yıl 1 ay 9 günle, bordo-mavili ekibin ligde kalesini koruyan en genç oyuncu oldu. 2 sezon önce Galatasaray deplasmanında forma giyen Arda Akbulut, 18 yıl 1 ay 10 günle en genç kaleci unvanını alırken, Kağan Moradaoğlu, 1 günlük farkla bu unvanı ele geçirdi. Başakşehir maçı öncesinde sahaya ısınmak için çıkan genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu'nun, takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın eldivenleriyle ısınması da dikkatlerden kaçmadı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu



 

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