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Kagawa Beşiktaş'a veda etti

Kagawa Beşiktaş'a veda etti
Kagawa Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş'ın Japon futbolcusu Shinji Kagawa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı camiaya veda etti.

Beşiktaş'ın, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'tan devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, sezonun sona ermesiyle siyah-beyazlılara veda etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan başarılı futbolcu, şu ifadeleri kullandı: 

"Sevgili Beşiktaş taraftarları. Desteğiniz için teşekkür ederim. Şampiyonluğu kaçırdık ve takıma istediğim kadar katkı veremedim. Türkiye'de her zaman güzel hatıralarım olacak. Kendimi yeni sezondaki mücadele için hazırlayacağım."  

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