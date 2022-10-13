Kağıt gibi ezilen tırın kupasından sağ çıktı

Kaza, saat 06.10 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak'tan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Resul Kalbur (36) idaresindeki 26 AEF 790 plakalı kiremit yüklü tır, aynı yönde ilerleyen Lütfi Görenoğlu idaresindeki 27 BDD 41 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın kupasında sıkışan sürücü Resul Kalbur ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kağıt gibi ezilen tırın kupasında sıkışan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı.

Hasan Yiğen

İLGİLİ HABER Otoyolda yanan tır hurdaya döndü

İLGİLİ HABER Otoyolda küçük ev aletleri taşıyan tır alev alev yandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.