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Kağıt toplayıcılar ile parkta alkol alan kişi arasında kavga çıktı

Kağıt toplayıcılar ile parkta alkol alan kişi arasında kavga çıktı
Kağıt toplayıcılar ile parkta alkol alan kişi arasında kavga çıktı

Arnavutköy’de sokakta kağıt toplayan 2 kardeş ile çayırlık alanda alkol alan kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kağıt toplayıcılar ile parkta alkol alan kişi arasında kavga çıktı - Tıkla İzle

Olay, öğle saatlerinde İmrahır Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. ve B.K. isimli kağıt toplayıcısı kardeşler, yol kenarında bulunan çayırlık alandaki barakada alkol alan S.D. isimli kişi ile tartıştı. Kısa süre sonra kavgaya dönen olayda S.D. başına aldığı darbe ile yaralanırken, kağıt toplayıcısı B.K. kime ait olduğu bilinmeyen silahın ateşlenmesi ile vurularak yaralandı. S.K ise olay yerinden kaçtı.

Batuhan Toprak

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